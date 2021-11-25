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четверг, 25 ноября 2021 23:58

Авантюра Скрипника привела к разгрому - "Рома" сокрушила "Зарю"

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Авантюра Скрипника привела к разгрому - &quot;Рома&quot; сокрушила &quot;Зарю&quot;
Виктор Скрипник возглавляет "Зарю" с лета 2019 года. Фото: ФК "Заря"

В матче пятого тура Лиги конференций "Рома" разгромила "Зарю" – 4:0.

Что нужно знать об игре в Риме?

Оптимальный состав "Зари". Виктор Скрипник не мог рассчитаться только на Владислава Кочергина, которого руководители клуба перевили в дубль.

Основа от Жозе Моуриньо. Тренер римлян выпустил ведущих игроков. Молодежь начала выходить только на замену.

Авантюра от "Зари". Гости решили играть в открытый футбол против представителя чемпионата Италии. "Рома" спокойно использовала пространство и игру один в один против соперников. Класс команд совершенно разный. Скрипник создал максимально благоприятные условия для соперника. Уже на первых минутах "Заря" начала проваливаться в защиту.

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Дмитрий Мацапура отразил пенальти. Вратарь "Зари" неоднократно спасал свою команду. В конце первого тайма смог парировать пенальти.

Шедевр Абрахам. Английский форвард забил через себя четвёртый гол римлян.

"Заря" заслужила гол. Гости имели свои возможности у ворот Руи Патрисиу, но подвела реализация.

Легкая победа "Ромы". Команда Жозе Моуриньо разгромно победила "Зарю" не прилагая усилий. Гости сыграли максимально удобно для соперника. При желании "Рома" могла довести счет до неприличного.


После пяти туров "Заря" имеет шесть очков и занимает третье место в таблице. Подопечные Скрипника уже упустили шансы выйти из группы.
В другом матче "Беде-Глимт" дома победил софийский ЦСКА -2:0.

Норвежцы имеют в своем активе 11 очков и лидируют в группе. У "Ромы" на одно меньше.

В следующем туре "Заря" будет принимать "Буде-Глимт", а "Рома" сыграет в гостях против ЦСКА.

Автор: Сергей Тищенко
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