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среда, 24 ноября 2021 07:32

Сказал играть смело и с гордостью – Луческу

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Сказал играть смело и с гордостью – Луческу
Мирча Луческу сумел настроить динамовцев. Фото: Reuters

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу поделился мнением о матче с "Баварией" (1:2) в Лиге чемпионов.

"Пропустили оба мяча из-за наших ошибок, но мы хорошо играли в первом тайме. В перерыве я сказал игрокам представить, что счет 0:0 и начать сначала во 2-й половине. Я попросил их улучшить свою игру. Нам нужно было играть ради нашей гордости и мы сделали это.

Накануне я сказал игрокам, что нам нечего терять. Нужно выйти и играть смело и с гордостью. Вторая половина была действительно хорошей в нашем исполнении. Тот факт, что Мюллер тянул время в конце, говорит мне о многом. Наша команда становится лучше в матчах с такими оппонентами", – сказал Луческу.

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Вчера киевское "Динамо" потеряло все шансы на выход в Лигу Европы после поражения в Киеве от "Баварии" и ничьи "Барселоны" и "Бенфики". В последнем туре "Динамо" сыграет в Лиссабоне против "Бенфики".

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