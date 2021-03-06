Скандальный матч в Швейцарии. Рассказали о шансах выиграть дело

Александр Денисов не верит в выигрыш дела в суде. Фото: канал "Футбол"

Директор каналов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов рассказал, что решение CAS по матчу Швейцария – Украина ожидается в двадцатых числах марта.

"О том, что УАФ может проиграть это дело, я рассказывал две недели назад. Ничего нового. В этом деле не Украина против УЕФА, а УЕФА против Украины. Это разные весовые категории. Да, вероятность проиграть высокая, но шансы остаются.

На самом деле, все сейчас в подвисшем состоянии, новостей просто никаких нет. В двадцатых числах марта мы узнаем итоговое решение", – сказал Денисов.

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В последней декаде марта сборная Украины проведет три официальных матча подряд в рамках отбора к Кубку мира против команд Франции, Финляндии и Казахстана. Команда Андрея Шевченко попала в отборочную группу D. Кроме казахов, французов и финнов соперником сборной в отборе будет команда Боснии и Герцеговины.