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понедельник, 22 февраля 2021 16:23

Скандал в футболе разгорается. Подключился уполномоченный по защите украинского языка

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Скандал в футболе разгорается. Подключился уполномоченный по защите украинского языка
Виталий Шумский возмушен действиями арбитра.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень направил главе Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко письмо в связи с языковым скандалом во время матча "Львов" - "Колос".

Речь идет о поведении одного из арбитров, который, по словам главного тренера "Львова" Виталия Шумского, потребовал для него желтую карточку за просьбу разговаривать на украинском языке.

По словам Кременя, в поведении судей Николая Кривоносова и Виктора Копиевского могут быть признаки нарушения норм закона о функционировании государственного языка.

"Для принятия дальнейшего решения прошу в двухнедельный срок предоставить объяснения относительно ситуации с использованием судьями государственного языка при обслуживании матча и предъявления желтой карточки тренеру ФК "Львов" возможным признаком языковой дискриминации", - говорится в письме.

Сами арбитры объяснять Шумскому свое решение отказались.

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Матч "Львов" - "Колос" завершился уверенной победой гостей со счетом - 2:0. До этого "Колос" сыграл вничью с "Шахтером". Команда занимает 7-е место в чемпионате с 22 очками, а "Львов" с 12 - на 11-м месте.

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