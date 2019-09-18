"Сити" разгромил "Шахтер – 6:0"

Исмаили забил один из двух мячей "Шахтера" в ворота воспитанников Гвардиоли

Три последних сезона "Шахтер" непременно играет в Лиге чемпионов против английского "Манчестер Сити". И только раз горняки праздновали победу в матче, который для подопечных Гвардиолы ничего не решал.

Первую игру на севере Англии играли в 2017 году. "Шахтер" уступил в упорной борьбе - 0:2.

В той группе горняки спорили за второе место с "Наполи", ибо "Сити" выиграл 5 стартовых поединков и убил интригу. Итальянцы претендовали на второе место и отставали от "Шахтера" на 3 балла.

В последней игре "Шахтер" принимал "Сити" в Харькове. Гвардиола выставил полурезервный состав. Горняки открыли счет на 26 минуте. Бернарду удался великолепный крученый удар в дальнюю девятку - 1:0. Еще через 5 минут на выходе ошибся голкипер "Сити" Эдерсон и Исмаили отправил мяч в пустые ворота - 2:0.

И только на последней добавленной минуте игроки чемпиона Англии отыграли один гол с пенальти - 2:1. "Шахтер" продолжил борьбу в Лиге чемпионов.

В сезоне 2018-19 борьбы не получилось. В Харькове ребята Гвардиолы разгромили "Шахтер" - 3: 0, а в Манчестере совершили настоящий погром - 6: 0. Помог им в этом и арбитр, который назначил пенальти там, где его и в помине не было.

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"Шахтер" попытался поспорить за второе место, но не сумел обыграть "Лион" в домашней встрече и выбыл в Лигу Европы.