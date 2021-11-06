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суббота, 06 ноября 2021 16:43

"Сити" легко обыграл "Юнайтед" в дерби Манчестера

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&quot;Сити&quot; легко обыграл &quot;Юнайтед&quot; в дерби Манчестера
"Сити" полностью переиграл "Юнайтед"Фото: Reuters

"Манчестер Сити" в гостевом матче 11-го тура чемпионата Англии победил "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0. Встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд".

Счет был открыт уже на 7-й минуте встречи — автогол после сильного прострела Фодена забил Эрик Байи. Он хотел выбить мяч, но отправил его за шиворот своему же вратарю Давиду Де Хеа. После перерыва Байи был заменен.

В самом конце первого тайма (на 45-й минуте) удвоил преимущество Бернарду Силва. Жоау Канселу исполнил длинный заброс, защитники "Юнайтед" понадеялись, что мяч уйдет за линию, но Бернарду Силва опередил всех и легким касанием пробил Де Хеа на уровне груди. Тот не успел поднять руки.

Во втором тайме реальный шанс довести счет до разгромного упустил Фил Фоден. Нападающий "МЮ" Криштиану Роналду на 90-й минуте встречи за грубый фол против Кевина Де Брейне получил желтую карточку.

Украинец Александр Зинченко на поле так и не появился.

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"Манчестер Сити" пока поднялся на второе место, опередив "Ливерпуль", который завтра сыграет с "Вест Хэмом". "Манчестер Юнайтед" занимает пятое место.

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Дата
06
ноября

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