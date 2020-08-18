Сильва разозлил "Лацио", перейдя в "Сосьедад"

Давид Сильва пришел в "Манчестер Сити" за €29 млн. Фото: Reuters

"Лацио" разъярился после перехода полузащитника Давида Сильвы в "Реал Сосьедад", сообщает Football Italia.

По данным источника, "Лацио" дал время игроку на принятие решения, однако в последние несколько дней Сильва не отвечал на звонки, а о переходе в "Реал Сосьедад" римский клуб узнал из СМИ. При этом Сильва подписал менее выгодный контракт с "Реал Сосьедадом", чем ему предлагал "Лацио".

Давид Сильва перешёл в "Манчестер Сити" летом 2010 года из "Валенсии". В сезоне-2019/2020 34-летний испанский футболист принял участие в 27 матчах чемпионата Англии (22 — в основном составе), в которых стал автором 6 забитых мячей и 10 результативных передач.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Звездный новичок "Ювентуса" попал в ДТП, находясь в нетрезвом состоянии

Ранее футболист объявил об уходе из английского клуба. Соглашение 34-летнего футболиста с испанским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.