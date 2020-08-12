"Севилья" вырвала путевку в полуфинал Лиги Европы

В четвертьфинале Лиги Европы испанская "Севилья" оказалась сильнее английский "Вулверхэмптон" - 1: 0.
Представитель чемпионата Англии в первом тайме имел хорошую возможность открыть счет, но не реализовал пенальти.
Во второй части игры "Севилья" уже владела преимуществом. Решающий мяч в игре был забит за 2 минуты до конца игры. Аргентинский легионер испанцев Лукас Окапос вывел представителя Испании в полуфинал Лиги Европы.
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В полуфинале турнира "Севилья" поменяется силами с "МЮ".
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