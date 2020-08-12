"Севилья" вырвала путевку в полуфинал Лиги Европы

Лукас Окампос забив єдиний м'яч у грі. Фото: Reuters Lukas Okampos zabyv yedynyy m'yach u hri. Foto: Reuters 52/5000 Лукас Окампос забил единственный мяч в игре. Фото: Reuters

В четвертьфинале Лиги Европы испанская "Севилья" оказалась сильнее английский "Вулверхэмптон" - 1: 0.

Представитель чемпионата Англии в первом тайме имел хорошую возможность открыть счет, но не реализовал пенальти.

Во второй части игры "Севилья" уже владела преимуществом. Решающий мяч в игре был забит за 2 минуты до конца игры. Аргентинский легионер испанцев Лукас Окапос вывел представителя Испании в полуфинал Лиги Европы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему "Шахтер" легко вышел в полуфиналу Лиги Европы

В полуфинале турнира "Севилья" поменяется силами с "МЮ".