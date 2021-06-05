Северная Македония разгромила Казахстан

Северная Македония продемонстрировала Украине мастер-класс. Фото: gol.mk

Соперник сборной Украины в групповом этапе Евро-2020 сборная Северной Македонии провела товарищескую встречу. Дома македонцы разгромили сборную Казахстана - 4:0.

Хозяева открыли счет с пенальти на 35 минуте, а во втором тайме забили еще трижды.

Украина будет играть со сборной Северной Македонии во втором туре группового этапа чемпионата Европы. Матч состоится 17 июня в Бухаресте.

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Со сборной Казахстана наша команда встречалась 31 марта в рамках отбора к Кубку мира-2022. Матч в Киеве завершился вничью - 1:1. Болельщики и специалисты назвали этот результат провалом.