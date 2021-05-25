Северная Ирландия не подтвердила игру с Украиной

В прошлом году Украина играла с топовыми сборными. Фото: Reuters

Ассоциация футбола Северной Ирландии все еще не подтвердила, что сборная прибудет в Украину для проведения товарищеского матча, сообщает Meta-ratings.

Встреча запланирована на 3 июня, она пройдет в Днепре.

Ранее была информация, что Северная Ирландия рассматривала вариант с отменой спарринга.

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Североирландцы 31 мая сыграют с Мальтой вместо Турции, как было запланировано ранее. В минувшее воскресенье сборная Украины сыграла вничью – 1:1 - со сборной Бахрейна. Украина отыгралась на последней минуте после гола Цыганкова.