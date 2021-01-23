Шевченко является фаворитом на должность тренера "Челси"

Андрей Шевченко еще не тренировал клуб. Фото УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может возглавить "Челси".

Украинец и Авраам Грант рассматриваются руководством синих как потенциальные кандидаты на смену Лэмпарда до конца нынешнего сезона. Сообщает "Спортарена".

В клубе также не исключают варианта с заменой Лэмпарда летом, когда на рынке появится больше свободных кандидатур.

Грант не тренировал в Премьер-лиге с 2011 года, когда покинул Вест Хэм, а работа в сборной Украины остается первым и единственным тренерским опытом Шевченко.

Лэмпард оказался на грани увольнения из-за провальных результатов Челси: в последних десяти матчах во всех турнирах команда добыла только три победы и занимает восьмое место в Премьер-лиге, несмотря на большие траты на усиление команды в прошлом году.

Для Лэмпарда работа в Челси — второй тренерский опыт после одного года у руля Дерби Каунти, который англичанин почти вывел в Премьер-лигу в сезоне 2018-19.

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Завтра, 24 января, Челси встретится с Лутоном в 1/16 финала Кубка Англии. Начало матча — в 14:00 по киевскому времени.