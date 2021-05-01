Шевченко вытеснил из "Милана" героя Евро-1996

11 июня в Риме стартует 16-й чемпионат Европы по футболу. Вспоминаем о победителях предыдущих первенств. Девятый по счету чемпионат Европы выиграла сборная ФРГ, обыгравшая команду Чехии в матче с "внезапной смертью".

Финальный турнир получился скучным. В первой группе свое превосходство над Шотландией, Нидерландами и Швейцарией доказали англичане. В матче с Шотландией Пол Гаскойн забил невероятный по красоте мяч. Он перебросил защитника левой и неотразимо пробил с правой.

Вслед за хозяевами финишировали голландцы. Это была одна из самых слабых сборных Нидерландов за всю историю. Сначала голландцы не смогли обыграть Шотландию - 0:0, а после победы над Швейцарией (2:0) разгромно уступили хозяевам - 1:4. В четвертьфинал попали только благодаря большему количеству забитых мячей. Команду раздирали внутренние конфликты. Темнокожие не разговаривали с белыми.

Во второй группе интригу пытались создать болгары. В отличие от Румынии, которая проиграла все матчи, команда Стоичкова сыграла вничью с Испанией. Но в последнем матче Болгария была бита Францией - 1:3 и выбыла из турнира. Так французы отомстили болгарам за то, что те не пустили их на Кубок мира-1994. "Золотое поколение" болгарской сборной отошло в историю.

Фаворитами третьей группы считались Германия и Италия. Немцы легко подтвердили свой статус победами над Чехией - 2:0 и Россией - 3:0. Итальянцы тоже разобрались с Россией - 2:1, но недооценили чехов. На матч с ними тренеры не выпустили ведущих игроков - Дель Пьеро, Казираги, Дзолу. Хотели поберечь лидеров к матчу с Германией. Чехи сполна воспользовались случаем - 2:1.

Едва не произошло сенсации в последнем туре. Немцы и итальянцы сыграли вничью - 0:0. Чехи после первого тайма против России вели - 2:0. Затем четыре раза подряд попали в штангу. Россия неожиданно "восстановилась" во втором тайме, забив три мяча. Спаслись подопечные тренера Душана Угрина за две минуты до конца матча - 3:3. Благодаря победе над Италией дальше пошла Чехия.

Четвертая группа была самой слабой. Португалия и Хорватия легко доказали свое превосходство над Данией и Турцией.

Четвертьфиналы были совершенно скучными. После нулевых ничьих Англия выиграла по пенальти в Испании, а Франция - в Нидерланды. Интригу внесли немцы и хорваты. Вице-чемпионы Европы открыли счет, но Давор Шукер уравнял шансы. Однако немцы воспользовались удалением защитника Штимаца. Матиас Заммер провел победный гол - 2:1.

Клинсманн забил Хорватии. Фото: Reuters

В первом тайме последнего четвертьфинала Португалия просто смяла Чехию. Однако чуда в воротах творил вратарь Петер Коуба. Во второй половине игры Карел Поборски обвел нескольких защитников и перебросил мяч через Витора Байю - 1:0. Удаление Латала не помогло Португалии.

Скучный полуфинал сыграли Чехия и Франция. Однако чехов еще можно понять. Пол команды получило дисквалификацию и пропускало игру. Французы ничего не могли сделать, а по пенальти уступили.

Немцы вспомнили, что так уже проигрывали Дании на прошлом Евро

Другой полуфинал был интереснее. Ширер забил Германии уже на 5-й минуте. Кунтц сравнял на 20-ой. Игра шла на встречных курсах, но голов не было. Дарен Андертон попал в штангу ворот Кепке. В серии пенальти Андреас парировал удар Саутгейта. Германия вышла в финал.

Финальную игру обе сборные начали осторожно. Лишь во втором тайме Заммер сбил Поборски, и Бергер реализовал пенальти. Немцы вспомнили, что так уже проигрывали Дании на прошлом Евро. Переломной стало появление на поле Оливера Бирхоффа. За пять минут после появления на поле он сравнял счет. Чехи могли забить еще, но Кепке справился с ударом Шмицера. Зато в дополнительное время Бирхофф ударил попало. Несогласованность голкипера и защитника дорого стоила Чехии. Мяч предательски закатился в сетку - 2:1. "Золотой" гол завершил игру и Евро в целом. Германия стала трехкратным чемпионом Европы.

Рассказываем о судьбе победителей.

Голкипер Андреас Кёпке стал основным только перед Евро, вытеснив из основы Бодо Илгнера.

Сыграл в сборной еще и неудачный для Германии Кубок мира-1998. После Евро перешел в "Марсель", а оттуда вернулся в "Нюрнберг". В 2004 году стал тренером вратарей сборной, заменив Зеппа Майера. Написал знаменитую записку Йенсу Леманну, благодаря чему Германия выиграла четвертьфинал у Аргентины на Кубке мира-2006. Продлил контракт до Евро-2021.

Обладатель "Золотого мяча-1996" Маттиас Заммер еще два года поиграл в футбол и завершил карьеру в 1998-м. Он довольно прилично тренировал "Боруссию" из Дортмунда, с которой стал чемпионом и "Шальке", который поднял из подвала на 5 место. С 2006 по 2012 был спортивным директором Немецкого футбольного союза, еще шесть лет был на аналогичной должности в "Баварии". Оттуда вернулся консультантом в "Боруссии".

Защитник Томас Хельмер играл за "Баварию" до зловещего финала Лиги чемпионов-1999. Позже перебрался в английский "Сандерленд", однако сыграл за новый клуб всего два матча. После завершения карьеры стал спортивным журналистом и на этом поприще трудится до сих пор. Является ведущим трех футбольных передач.

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Защитник Дитер Айльтс как начал в 1985 году играть за "Вердер", так и закончил только в 2002 году. После Евро за сборную еще поиграл один год, однако на Кубок мира-1998 не поехал. Пробовал тренировать "Ганзу", но неудачно. Тренерскую карьеру закончил в 2008 году.

Защитник Маркус Баббель играл в Германии за "Баварию" и "Гамбург". В 2000 году уехал в Англию, где три года выступал за "Ливерпуль" и год - за "Блэкберн". Тренировал молодежные сборные Германии, был помощником Лева в национальной сборной, тренировал "Штутгарт", "Герту", ​​"Хоффенхайм". В последние годы трудился в Австралии.

Полузащитник Кристиан Циге был очень востребованным исполнителем: семь лет отыграл в "Баварии", два - в "Милане". Следующие 5 сезонов на родине футбола в Англии. Здесь он выступал за "Мидлсбро", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". За сборную играл на Кубке мира-2002, где стал вице-чемпионом. Последний раз вышел на поле в белой футболке Германии в 2004 году. Тренировал молодежные команды Германии и даже работал в экзотическом Таиланде.

Полузащитник Томас Хеслер после четырех сезонов в "Карлсруэ" перебрался в "Боруссии" Дортмунд, а оттуда - в "Мюнхен-1860", где выступал до 2003 года. Завершил активные выступления в следующем году в австрийском "Зальцбурге". За сборную сыграл 101 матч. После этого пробовал тренировать молодежные команды, но без особого успеха. Помогал Фогтсу тренировать Нигерию.

Полузащитник Томас Штрунц играл за "Баварию" до 2001 года, а за сборную Германии - до 1999. Тренировал "Рот-Вайс" в 2009 году и затем даже не пытался. Работает футбольным аналитиком.

Филипп Лам вспоминал, что Клинсманн оказался слабым тактиком, тренируя только физическую силу

Полузащитник Мехмет Шолль выступал за "Баварию" вплоть до 2007 года. Последний матч за сборную сыграл в "серебряном" в 2002-м. Десяток лет работал футбольным комментатором.

Форвард Юрген Клинсманн еще год после Евро поиграл в "Баварии", откуда вернулся в "Тоттенхэм Хотспур". По два года тренировал национальную сборную Германии и "Баварию". Еще 5 лет - сборную США. Впоследствии еще год потренировал берлинскую "Герту". Игрок "Баварии" Филипп Лам вспоминал, что Клинсманн оказался слабым тактиком, тренируя только физическую силу.

Трудно поверить, но герой финала Евро-1996 Оливер Бирхофф еще два года после победы играл за итальянский "Удинезе" и только в 1998 перешел в "Милан". Но было уже поздно. Через год в "Милане" засияла звезда Андрея Шевченко. Уже в 2001 Бирхофф перебрался в "Монако", а оттуда в "Кьево". За сборную играл до 2002 года, забил 37 мячей. В 2004 для Оливера создали должности спортивного менеджера сборной, где он трудится до сих пор.

Сборная Германии еще раз в своей истории играла в финале Евро. В 2008 году немцы противостояли Испании и уступили - 0: 1 после гола Фернандо Торреса. В 2012 и 2016 году немцев останавливали в полуфинале.