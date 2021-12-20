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понедельник, 20 декабря 2021 08:06

Шевченко установил исторический антирекорд в Италии

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Шевченко установил исторический антирекорд в Италии
Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020. Фото: УАФ

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко установил антирекорд итальянского клуба.

Украинец не сумел одержать победу ни в одном из первых шести матчей Серии А во главе команды, сообщает "Сегодня".

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Под руководством Шевченко "Дженоа" проиграла в пяти матчах и однажды сыграла вничью в рамках чемпионата Италии.

Единственную победу под руководством Шевченко клуб одержал в матче второго раунда Кубка Италии над "Салернитаной".

К этому худшему результату для команды из Генуи с новым наставником стала серия из пяти проигранных игр в 2012 году из Луиджи Дель Нери.

На втором месте антирейтинга Джузеппе Маркеро. В 1995 году с генуэзцами он потерпел три поражения и два матча свел в ничью. Шестые поединки оба тренера выиграли, в отличие от Шевченко.

До конца года Дженоа проведет еще один поединок в чемпионате Италии. 21 декабря Андрей Шевченко будет принимать "Аталанту", команду своего экспидопечного из сборной Украины Руслана Малиновского.

В последнем матче "грифоны" проиграли "Лацио" и занимают 18 место в Серии А.

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Дата
20
декабря

Stvoryly tovarystvo dlya populyaryzatsiyi narodnoyi movy i shkoly Lʹviv: stvoryly tovarystvo "Prosvita" U Lʹvovi 20 hrudnya 1868-ho vcheni ta myttsi zasnuvaly tovarystvo "Prosvita" imeni Tarasa Shevchenka. Orhanizatory vzhyvaly chystu narodnu movu ta namahalysya vprovadzhuvaty yiyi v presu i teatr, shkolu i nauku. Chleny "Prosvity" orhanizovuvaly chytalʹni, vydavaly ukrayinsʹki pidruchnyky dlya shkil, yaki na pershykh porakh vykhodyly za redaktsiyeyu vidomoho ukrayinsʹkoho pysʹmennyka Yuriya Fedʹkovycha. Yiyi meta vidpovidala nazvi. Tovarystvo spryyalo kulʹturno-osvitnʹomu i naukovomu rozvytku ukrayintsiv i pidnesennyu yikhnʹoyi natsionalʹnoyi svidomosti. V niy aktyvno pratsyuvaly Lesya Ukrayinka, Borys Hrinchenko Mykhaylo Kotsyubynsʹkyy, Ivan Franko, Mykhaylo Hrushevsʹkyy, Ivan Karpenko-Karyy, Semen Hulak-Artemovsʹkyy. Pershym holovoyu novostvorenoho Tovarystva obraly muzykanta, dyryhenta ta pysʹmennyka, profesora akademichnoyi himnaziyi Anatolya Vakhnyanyna. CHYTAYTE TAKOZH: "Prosvita" provela z'yizd u Kyyevi "Prosvita" rozvyvalasya ne lyshe u Lʹvovi – za spryyannya prosvityan filialy Tovarystva vidkryvalysya na Halychyni i Livoberezhniy Ukrayiny. 1934-ho "Prosvita" narakhovuvala ponad 3 tys. filialiv. Filiyi utvoryly v Stanyslavovi, Kolomyyi, Kutakh, Delyatyni. Na foto "Prosvita" u Drohobychi. https://localhistory.org.ua 1939-y stav ostannim rokom isnuvannya "Prosvity". Stalinsʹki soratnky znyshchyly u tsentralʹnomu budynku Tovarystva na (ploshcha Rynok, 10 yoho arkhiv, tsinni istorychni dokumenty i rukopysy, drukovanu produktsiyu. Tak vony vchynyly z oseredkamy "Prosvity" i v inshykh mistakh i selakh. Vidtodi Tovarystvo "Prosvita" isnuvalo lyshe za mezhamy Ukrayiny. Pershyy Vseukrayinsʹkyy z'yizd tovarystv "Prosvita" vidbuvsya 6 zhovtnya 1918 roku v Kyyevi. Uchasnyky ukhvalyly dekilʹka prohram ta stvoryly holovnu upravu. Holovoyu upravy Vseukrayinsʹkoyi spilky tovarystv obraly vydavtsya Vasylya Koroliva z Poltavshchyny. Показати більше 1 847 / 5 000 Результати перекладу Создали общество для популяризации народного языка и школы

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