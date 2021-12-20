Шевченко установил исторический антирекорд в Италии

Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020. Фото: УАФ

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко установил антирекорд итальянского клуба.

Украинец не сумел одержать победу ни в одном из первых шести матчей Серии А во главе команды, сообщает "Сегодня".

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Под руководством Шевченко "Дженоа" проиграла в пяти матчах и однажды сыграла вничью в рамках чемпионата Италии.

Единственную победу под руководством Шевченко клуб одержал в матче второго раунда Кубка Италии над "Салернитаной".

К этому худшему результату для команды из Генуи с новым наставником стала серия из пяти проигранных игр в 2012 году из Луиджи Дель Нери.

На втором месте антирейтинга Джузеппе Маркеро. В 1995 году с генуэзцами он потерпел три поражения и два матча свел в ничью. Шестые поединки оба тренера выиграли, в отличие от Шевченко.

До конца года Дженоа проведет еще один поединок в чемпионате Италии. 21 декабря Андрей Шевченко будет принимать "Аталанту", команду своего экспидопечного из сборной Украины Руслана Малиновского. В последнем матче "грифоны" проиграли "Лацио" и занимают 18 место в Серии А.