Шевченко стелет солому на случай поражения от Швеции

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает, что его команда удачно выступила на групповом этапе Евро-2020/21.
Украинские удалось выйти из сложной группы. Поражение в плей-офф не станет трагедией.
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"Я считаю, что команда провела хороший групповой этап. Мы сыграли хороший матч с голландцами, мы сыграли хороший матч с Северной Македонией. Австрия? Очень сильный соперник. В первом тайме они, конечно, нас переиграли. Во втором мы выровняли игру, но не хватило сил. Это физически очень сильная команда, хорошо подготовленная тактически, с квалифицированными футболистами.
Так что нужно учесть, что группа у нас была очень непростая. Мы с ней вышли - команда упорно шла к этому. Мы добились результата, и сейчас у нас развязаны руки. Все остальное будет большим бонусом для нас", - приводит слова Шевченко пресс-служба УЄФА.
Матч Швеция - Украина состоится 29 июня. Начало встречи в 22:00. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
На групповом раунде сборная Украины проиграла Нидерландам и Австрии победила Северную Македонию.лужба УЕФА.
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