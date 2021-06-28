Шевченко стелет солому на случай поражения от Швеции

Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает, что его команда удачно выступила на групповом этапе Евро-2020/21.

Украинские удалось выйти из сложной группы. Поражение в плей-офф не станет трагедией.

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"Я считаю, что команда провела хороший групповой этап. Мы сыграли хороший матч с голландцами, мы сыграли хороший матч с Северной Македонией. Австрия? Очень сильный соперник. В первом тайме они, конечно, нас переиграли. Во втором мы выровняли игру, но не хватило сил. Это физически очень сильная команда, хорошо подготовленная тактически, с квалифицированными футболистами.

Так что нужно учесть, что группа у нас была очень непростая. Мы с ней вышли - команда упорно шла к этому. Мы добились результата, и сейчас у нас развязаны руки. Все остальное будет большим бонусом для нас", - приводит слова Шевченко пресс-служба УЄФА.

Матч Швеция - Украина состоится 29 июня. Начало встречи в 22:00. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте. На групповом раунде сборная Украины проиграла Нидерландам и Австрии победила Северную Македонию. лужба УЕФА. лужба УЕФА.