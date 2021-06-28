"Арсенал" хочет подписать форварда сборной Украины

Роман Яремчук является главным форвардом сборной Украины. Фото: УАФ

Лондонский "Арсенал" заинтересован в услугах форварда "Гента" и сборной Украины 25-летнего Романа Яремчука.

"Канониры" не против выложить за украинца от €20 до 25 млн, сообщает Voetbal Belgie.

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В бельгийском клубе готовы рассмотреть предложение "Арсенала", поскольку предложенная сумма совпадает с финансовыми аппетитами "Гента".

"Буйволы" уже ищет замену Яремчуку - одним из кандидатов является нападающий "Фенербахче" Мбвана Саматта. Он имеет опыт выступлений в Бельгии, потому что играл за "Генк"

По сообщению СМИ Романом также интересуется "Милан", "Вест Хэм" и "Вольфсбург".

Роман Яремчук выступает за "Гент" с лета 2017 года. В Украине нападающий играл за "Динамо" и "Александрию". Сейчас Роман выступает на Евро в составе сборной Украины. А активе форварда два гола в трех матчах на турнире. "Арсенал" в прошлом сезоне занял восьмое место в АПЛ и остался без еврокубков.