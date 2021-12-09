Шевченко сможет одержать первую победу? Лидеры "Дженоа" восстановились после травм

Итальянский "Дженоа" получил усиление перед дерби Генуи против "Сампдории".

Лидеры "грифонов" Маттео Дестро и Доминик Кришрто восстановились после травм, сообщает CalcioMercato.com.

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Также сегодня-завтра в распоряжении наставника команды Андрея Шевченко должны появиться защитники Мохаммед Фарес и Никола Максимович, а также хавбек Яя Каллон.

На финишной прямой восстановления находятся полузащитники Стефано Стураро и Милан Бадель.

После четырех матчей под руководством Шевченко у "грифонов" одно очко и ноль забитых мячей. Команда идет на 18-м месте с 10 пунктами в активе и отстает от 17-й "Специи" на два очка.

Встреча с "Сампдорией" состоится 10 декабря, начало в 21.45. Отчет об игре читайте на нашем сайте.