Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сдал более 50 тестов на коронавирус при подготовке национальной команды к матчам Лиги наций.

Все тесты Шевченко оказались отрицательными, в его крови нет антител к Covid 19.

"Я сдал более 50 тестов и не знаю, переболел я или нет. Тест на антитела я сдавал, их у меня нет. В такой ситуации я думаю, что лучше было бы уже переболеть. Я очень аккуратный. Нахожусь дома на самоизоляции, сдал еще один отрицательный тест. Надеюсь, скоро вернусь к детям", - сказал Шевченко в интервью "Великому футболу".

Во время проведения группового этапа Лиги наций большинство игроков сборной Украины переболели на коронавирус.

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Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016-го. За 4 года работы смог вывести национальную команду на Евро-2020 и группу А Лиги наций.