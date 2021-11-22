Шевченко прокомментировал провальный дебют во главе "Дженоа"

Андрей Шевченко подписал контракт с "Дженоа" на два с половиной года. Фото: ФК "Дженоа"

Украинский тренер 45-летний Андрей Шевченко неудачно дебютировал во главе "Дженоа".

В первом матче украинского тренера "грифоны" проиграли дома "Роме" – 0:2.

"Я считаю, что команда, прежде всего, проявила характер. В таких сложных условиях, когда лазарет переполнен, много ведущих игроков не хватало. Сегодня ребята действительно неплохо играли. Они неплохо двигались, закрывали зоны. В конце концов, нам не хватило сил. Именно поэтому в последние десять минут пропустили гол, после чего немного изменили нашу структуру, пытались отыграться, но получили второй.

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Я был приятно удивлен, как приняли болельщики. Приехало много фанатов, они поддерживали команду. Даже в конце матча. Футболисты отдали много сил и действительно выложились. Здесь такие вещи нравятся, их ценят.

Я не хочу комментировать судейство, не буду даже говорить об этом. Мы сосредоточены на нашей игре, наших задачах. Нам нужно как можно скорее возвращать ведущих игроков из лазарета, создавать конкуренцию. У нас сложные матчи впереди, мы понимаем это. Просто не будет. Нужно работать. Если мы останемся в Серии А, это будет победа в Лиге чемпионов", – сказал Шевченко в эфире MEGOGO.

Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 8 ноября. Команда находится в зоне вылета чемпионата Италии. 28 ноября "грифоны" в гостях сыграют против "Удинезе". Начало игры в 13:30.