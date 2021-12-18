Шевченко прокомментировал поражение от "Лацио"

Шевченко не одержал ни одной победы в чемпионате. Фото: twitter.com/GenoaCFC

Андрей Шевченко подвел итоги своего шестого матча в Серии А в качестве главного тренера.

"Дженоа" в 18-м туре Серии А уступил "Лацио" со счетом 1:3.

Украинский тренер потерпел 5-е поражение в шести поединках чемпионата Италии, установив клубный антирекорд. Шевченко стал первым тренером в истории "Дженоа", который в дебютных шести матчах Серии А ни разу не смог выиграть.

45-летний специалист объяснил причины провала в интервью DAZN.

"Я недоволен результатом. Единственный позитив в этот вечер - это забитый мяч. Мы пытались сыграть в свою игру, но их первый гол случился из-за нашей ошибки. Команда попыталась отреагировать во втором тайме, но мы не смогли воспользоваться шансами.

Команда просто рассыпается при первой же ошибке. Мы пытались действовать более активно, создавая перспективные ситуации. Нам нужно много работать, нужно избегать индивидуальных ошибок, очень редко мы играем как команда. Мы упорно работаем, и нам просто не хватает уверенности. Но я уверен, что придут хорошие результаты".

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Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября, сменив на этом посту Давиде Баллардини. Украинский тренер подписал контракт к лету 2024 года. 9 ноября Шевченко приступил к своим обязанностям. В шести матчах Серии А под руководством Шевченко "Дженоа" удалось набрать всего 1 очко.