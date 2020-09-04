Шевченко прокомментировал победу над Швейцарией

Команда Андрей Шевченко начала выступления в Лиге Наций с победы. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу в первом туре Лиги Наций над Швейцарией.

Наставник "сине-желтых" отдал должное сопернику и похвалил дебютантов сборной Богдана Михайличенко и Александра Тимчика.

Швейцария - классная команда, которая очень хорошо тактически подготовлена. Чувствуется рука тренера. Это была хорошая игра и хороший тест для сборной Украины.

Почему сегодня были определенные проблемы с выходом через пас? В первую очередь, потому что соперник нам не давал играть в свою игру. Они хорошо прессинговали, не боялись оставаться один в один, кроме того, эта команда хорошо готова физически. Этого требует современный футбол. Пока у них были силы, они очень хорошо выглядели. Затем Швейцария подсела и начался более открытый футбол.

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Думаю, что была интересная и открытая игра. В некоторые моменты нам было несколько трудно, но мы смогли забить дважды, реализовав свои шансы для взятия ворот. Швейцария - неудобный соперник для нашей игры, поэтому я доволен результатом и действиями ребят на футбольном поле.

Хочу отметить Тимчика и Михайличенко, которые дебютировали за сборную Украины. Они вышли против непростого оппонента и сыграли достаточно уверенно. Они выполнили все, что от них требовалось. Тимчик стал соавтором первого гола после рывка по своему фланге. Повторюсь, я доволен их игрой", - цитирует Шевченко официальный сайт УАФ.

В первом туре Лиги Наций сборной Украины победила Швейцарию - 2:1 и вышла на первое место в группе.