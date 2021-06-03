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четверг, 03 июня 2021 23:51

Шевченко прокомментировал победу над Северной Ирландией

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Шевченко прокомментировал победу над Северной Ирландией
Андрей Шевченко одержал первую победу в 2021 году. Фото: Reuters

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу над Северной Ирландией (1:0).

- Насколько важно эмоционально было победить после четырех кряду ничьих?

Уже сказал на предматчевой пресс-конференции, что для нашей уверенности был очень важный матч. Я акцент делал на том, что результат все равно очень важен, даже если это товарищеские матчи. Думаю, ребята прониклись этим. Было стремление, желание победить.

Опять не реализовали много моментов – думаю, надо продолжать над этим работать. Во втором тайме команда немного подустала. Было видно, думаю, брак был связан еще с этим. В целом провели неплохую игру.

- Какой сценарий отрабатывали?

– Готовились к этому сопернику, потому что понимали насколько эта команда играет вертикально. Очень было важно держать линию четырех защитников, быть постоянно готовыми, чтобы они в любой момент могли защищаться.

Поэтому старались поменьше поднимать крайних защитников, искать вертикальные передачи между линиями с хорошими открываниями наших полузащитников. Уже после этого с передачами за спину в свободные зоны.

В первой тайме это неплохо получалось слева. Зубков несколько раз выбегал, Ярмоленко. Считаю, полузащитники свою задачу выполнили.

- За что больше всего переживали в матче?

Меня интересует в целостности, как команда сегодня была подготовлена. Думаю, рисунок игры и концовка – следствие того, что команда находится под нагрузками. Сейчас мы практически их убираем.

Остался один товарищеский матч. После этого уже уезжаем в Румынию и будем готовиться к Евро, – сказал Шевченко в эфире "Футбол 1".

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Сборная Украины победой над Северной Ирландией прервала серию из четырех ничьих в предыдущих матчах. Украинцы взяли реванш в Северной Ирландии за поражение на Евро в 2016 году. Тогда наша команда заняла последнее место в группе.

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