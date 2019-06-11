Шевченко прокомментировал победу над Люксембургом

Шевченко поблагодарил Львов за поддержку сборной Украины.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал матч отбора к Евро-2020 против Люксембурга, который завершился со счетом 1:0 в пользу его команды.

"Состав, который победил, не меняют. Ребята были в хорошем состоянии. Понимал, что кто-то будет уставать. Было видно, что Караваев устал, но у нас "выпал" Бутко. ​​Решили, что ставить игрока, который там никогда не выступал, будет неправильно.

У нас есть 3 очка. Новый газон на третий день после Сербии? Думаю, он был в блестящем состоянии. Пожалуй, лучший газон на сегодня в Украине. Мотивационная речь перед игроками? Мои слова идут от сердца. Если ребята почувствовали мою энергию, значит, я подобрал правильные слова.

Почему были настолько разных тайма и так трудно играть с Люксембургом? Во-первых, это вторая спаренная игра, которая всегда дается с трудом. После Сербии было также трудно. Главное - это победа. Нужно было реализовывать моменты в первом тайме. Рисковать никто не хотел, а силы немного покидали после перерыва. Поэтому сборная отошла назад. Пытались уже после выхода из обороны в атаку забить гол. Были не только голевые моменты, но и предпосылки к моментов.

Я очень благодарен Львову за такой теплый прием. Я не помню в истории, чтобы 2 игры команда играла на одном стадионе, и он был так заполнен. Спасибо, мы приняли 6 очков здесь. Уверенно ли в Украине турнирное положение сейчас? Состоялись 2 игры, команда была сосредоточена взять 6 очков. Анализировать наше место в таблице, думаю, неправильно. Нам предстоит следующий 1 матч, и там уже будем анализировать положение", - сказал Шевченко.

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Сборная Украины минимально победила Люксембург (1:0) благодаря голу Романа Яремчука в начале матча. Команда Андрея Шевченко лидирует в своей группе с 10-ю очками, опережая Люксембург и Сербию на 6 баллов после 4 туров. Следующий матч Украина сыграет 7 сентября на выезде против Литвы.