Шевченко принес соболезнования Луису Энрике

Дочь Луиса Энрике болела полгода

лавный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко выразил соболезнования бывшему наставнику каталонской "Барселоны" и сборной Испании Луиса Энрике в связи со смертью его дочери Ксаны.

Слова соболезнования Андрей Шевченко написал в своем Twitter.

"Это печальный день. Покойся с миром, маленькая Ксана. Мои глубочайшие соболезнования Луису Энрике и его семье ", - написал Шевченко.

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Ранее Луис Энрике в соцсети сообщил, что его дочь Ксана умерла в четверг из остеосаркому - рак костей. В течение пяти месяцев девятилетняя девочка боролась с болезнью.