Шевченко предлагали продолжить контракт - УАФ показала доказательства

Андрей Шевченко имел предложение о продлении контракта. Фото: скриншот программы "Великий футбол"

Украинская ассоциация футбола показала доказательство, что она приглашала Андрея Шевченко на разговор о продлении контракта.

Также в документе, который показали в эфире программы "Великий футбол", говорится, что в июне 2020 года УАФ приняла решение, что после Евро-2020 состоится встреча с тренерским штабом Шевченко, где обсудят продление контракта с 3 августа 2021 года до 30 декабря 2022-го.

30 июля Андрею Шевченко направили письмо с приглашением на переговоры о продлении контракта, которые должны были состояться 2 августа.

Напомним, Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины после Евро-2020. Позже на пресс-конференции специалист заявил, что он не собирался уходить из команды, однако, глава УАФ Андрей Павелко не стал обсуждать с ним вопрос продления контракта.

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После ухода Шевченко пост главного тренера сборной Украины занял Александр Петраков. В первых двух матчах под руководством нового тренера сборная Украины дважды сыграла вничью со сборными Казахстана - 2:2 и Франции - 1:1.