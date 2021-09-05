Шевченко объявил войну своему куму и может занять его место

Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020. Фото: УАФ

Бывший тренер сборной Украины 44-летний Андрей Шевченко провел брифинг, на котором объяснил, почему покинул национальную команду.

По словам Шевченко, ему не предложили новый контракт после Евро. У него была договоренность в украинском ассоциацией футбола о продлении контракта, но предложения так и не было.

Это кардинально отличается с позицией руководителя УАФ Андрея Павелко, который заявил, что тренер покинул свою работу из-за желания получить опыт на клубном уровне. Позиции Шевченко и Павелко стали противоположны.

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Шевченко живет в Лондоне. В Украине он не интересов. Выглядит странно, когда екснаставник сборной проводит на родине уже почти две недели. За последнее время Шевченко посетил хоккейный матч, игру первым лиги в Житомире, базу "Шахтера" и собрал специальную пресс-конференцию, чтобы объяснить свою позицию. Теперь нужно понять: это имиджевая составляющая в желании обелить свою репутацию, возможно амбиции остаться в украинском футболе?

Тренерские должности в "Динамо" и "Шахтере" заняты. Александр Петраков стал исполняющим обязанности тренера сборной, а его потенциальной заменой должен стать Сергей Ребров, когда решит вопрос ухода из "Аль-Айну". Контракт тренера действующий только в течение года. Вряд ли Шевченко сможет вернуть должность, имеет большие амбиции работать со сборной после пяти лет работы. Возможно, он нацелился на должность Павелко? Выборы руководителя УАФ будут в следующем году.

Последние две недели Шевченко был активным в медийном пространстве

Пока о каких варианты работы в Европе и речи нет. В "Милане" все спокойно в Стефано Пиола. Другие варианты даже не обсуждается. Работа со сборной Узбекистана выглядит, как откровенный вброс.

Ближайшие полгода ответят на вопросы будущего Шевы. Если он хочет развиваться в качестве тренера, то должен искать себе работу. Тренер в его статусе, имея только пять лет работы за плечами, не имеет права долго сидеть без работы. Если имеет амбиции управлять УАФ, то заявить о старте своей предвыборной кампании и амбиции.

Андрей Шевченко работал в сборной Украины сначала ассистентом главного тренера, а затем возглавил национальную команду. За пять лет работы смог вывести команду на Евро и дивизион А Лиги наций. В последнем матче сборная Украины сыграла вничью с обладателями Кубка мира сборной Франции -1:1. 8 сентября национальная команда сыграет товарищеский матч против Чехии.