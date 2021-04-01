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четверг, 01 апреля 2021 07:41

Шевченко назвал причину потери очков в матче против Казахстана

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Шевченко назвал причину потери очков в матче против Казахстана
Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УНИАН

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает, что плохая реализация не позволила Украине победить Казахстан в матче отбора Кубка мира-2022.

Украиници могли решать судьбу матча еще в 1-м тайме, но упустили свои возможности.

"Надо реализовывать моменты. Мы создали достаточно, чтобы еще в первом тайме "закрыть" этот матч. Это не отговорки. Это факты. Мы допускаем ошибки, которых раньше не допускали. С командой на эту тему я разговаривал после матча с Финляндией. Для проведения детального анализа мне нужно немного времени. Да, мы усложнили себе ситуацию в группе, но еще ничего не потеряно - раз не взяли очки дома, будем бороться за них в гостевых матчах.

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Повторюсь, сегодня была проблема с реализацией моментов. Но обвинять футболиста в том, что он не забил - неправильно, ведь он однозначно хотел это сделать. У меня есть претензии по другим моментам. Например, по концентрации или структуре игры. Оказывается, что кто-то может позволить себе выпасть из этой структуры. Причем в ключевом отрезке матча. У меня будет на эту тему серьезный разговор с командой. А играть в сборной будут те, кто будет выигрывать конкуренцию, - цитирует Шевченко после игры сайт УАФ.

В другом матче группы Франции в гостях минимально переиграла Боснию и Герцоґовину 1:0.

После 3 матчей сборная Украины набрала 3 очка и занимает 2-е место. Лидирует Франции с 7-ю баллами.

23 мая сборная Украины проведет товарищеский матч против Бахрейна в рамках подготовки к Евро-2020/21.

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