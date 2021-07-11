Шевченко намекнул на уход со сборной Украины

Шевчченко вывел сборную в четвертьфинал. Фото: Reuters

Бывший нападающий "Милана" и нынешний наставник сборной Украины Андрей Шевченко дал интервью итальянской прессе:

- Хочу поблагодарить итальянских болельщиков, которые поддерживали нас на чемпионате Европы. Я был счастлив видеть почти заполненный "Олимпико". Италия - это мой второй дом, страна, которая дала мне так много. Итальянцы навсегда в моем сердце. Спасибо за все.

Работа тренером? Вы знали хорошего Андрея, плохого лучше не знать (смеется). На этой работе иногда нужно быть плохим. Меня вдохновил великий мастер Лобановский. Также я восхищался Анчелотти и Моуриньо, двумя великими тренерами, которые выиграли много трофеев.

Хотел бы я тренировать клуб, а не сборную? Это определенно то, чем я бы хотел заняться. Я отработал в сборной Украины пять лет и сейчас хочу спокойно оценить свое будущее. Я бы хотел поработать тренером на клубном уровне.

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Андрей Шевченко возглавил сборную Украины в 2018 году. Команда не пробилась на Кубок мира, но попала на Евро и вышла в четвертьфинал турнира. Это наивысшее достижение нашей команды за всю историю чемпионатов Европы.