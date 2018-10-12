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пятница, 12 октября 2018 11:02

Шевченко довызвал новичка - появилась реакция игрока

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Шевченко довызвал новичка - появилась реакция игрока
В этом сезоне Кулач, с мячом, забил 4 гола. Фото: ФК "Ворскла"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко решил довызвать форварда "Ворсклы" Владислава Кулача, контракт которого принадлежит "Шахтеру".

Ранее 25-летний нападающий не получал приглашения в нашу национальную команду.

Довызов игрока связан с тем, что Артем Кравец, который также был вызван из резерва вместо травмированного Артема Беседина, повредил камбаловидную мышцу ноги.

Кулач так отреагировал на вызов в сборную Украины:

"Эмоции пока что не передать. Думаю, завтра приеду и почувствую вкус сборной Украины.

Честно, я этого очень ждал. Очень рад, что присоединюсь к команде. Это было неожиданностью", – сказал Кулач в комментарии "Футбол 1".

В текущем сезоне нападающий провел в составе полтавского клуба 11 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 1 ассист.

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Следующий матч в Лиге наций сборная Украины сыграет с Чехией 16 октября. Начало - в 21:45.

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