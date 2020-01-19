Серроне срочно госпитализировали после боя с Макгрегором

Серроне прозевал удар ногой в висок

Американский боец UFC Дональд Серроне был доставлен в больницу. 36-летний "Ковбой" потерпел сокрушительное поражение от звездного ирландца Конора Макгрегора и был срочно госпитализирован.

Серроне даже не явился на пресс-конференцию. Об этом пишет ТСН.

О состоянии бойца ничего не сообщается.

Американец получил удар ногой в висок от Макгрегора и уже на 40 секунде противостояния рефери принял решение остановить бой.

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Поражение в поединке с Конором стала для Дональда 14 в 50 боях.