Серхио Рамос остался без клуба

Серхио Рамос выступал за "Реал" 16 лет Фото: REUTERS

Капитан сборной Испании 35-летний Серихо Рамос остался без клуба.

Мадридский "Реал" объявил об уходе своего ведущего защитника, сообщает сайт клуба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зидан объяснил, почему покинул "Реал"

Стороны не смогли договориться о новом контракте. Предварительное соглашение завершается 30 июня 2021.

Рамос хотел соглашение на два года, а клуб предлагал однолетний контракт с уменьшением зарплаты на 10%.

Главными претендентами на футболиста является английский "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.

Серхио Рамос выступал за "Реал" с 2005 года. За это время защитник провел за команду в 671 матч, в которых отметился 101 голом и 40 ассистов. В его активе 23 трофеи в футболке "Реала". Сейчас Рамос залечивает травму, которая помешала ему поехать на Евро-2020/21. Заменить защитника имеет лидер сборной Австрии Давид Алаба, который уже подписал контакт с "Реалом".