Селезнев выиграл Кубок Турции и оскандалился в "тренажерке"

Селезнев похвастался первым трофеем в Турции. Фото из соцсети

Турецкий "Акхисар", за который выступает украинский легионер Евгений Селезнев, в финале Кубка страны одолел грозный "Фенербахче" (3:2) и впервые в своей истории пробился в Лигу Европы.

Селезнев пропустил матч из-за перебора желтых карточек, но его дубль в полуфинале против "Галатасарая" помог команде выйти в финал.

После решающего поединка форвард сборной Украины сфотографировался с трофеем. Фото выложил на своей странице в Facebook агент футболиста Иван Пироженко.

Пироженко также поделился скандальным снимком, на котором Селезнев во время занятия в тренажерном зале показал очень грубый жест.

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32-летний нападающий в этом розыгрыше Кубка забил 5 голов, 1 за "Карабюкспор", и сделал 2 голевые передачи - также одну за свой предыдущий клуб.