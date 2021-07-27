Селезнев нашел себе новый клуб

Бывший форвард сборной Украины, "Шахтера" и "Днепра" 36-летний Евгений Селезнев стал игроком "Миная".

Нападающий подписал контакт с закарпатцами на один сезон, сообщает сайт клуба.

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В новом клубе Селезнев будет выступать под 11-м номером.

Последним клубом футболиста был "Колос", состав которого он пополнил в сентябре прошлого года. Зимой Селезнев был исключен из состава "Колоса" после конфликта с главным тренером команды Русланом Костышиным на учебно-тренировочных сборах.

Евгений Селезнев из 116 забитыми мячами в активе входит в топ-3 лучших бомбардиров в истории УПЛ. уступая только Сергею Реброву и Максиму Шацких - по 123.

В прошлом сезоне "Минай" занял последнее место в УПЛ, но из-за отказа "Олимпика" остался в элитном дивизионе. В первой половине 2021 года в составе команды выступал Артем Милевский.