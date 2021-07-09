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пятница, 09 июля 2021 13:04

Милевский скрыл настоящий возраст

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Милевский скрыл настоящий возраст
Артем Милевский был звездой "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Бывший форвард сборной Украины и киевского "Динамо" 36-летний Артем Милевский скрыл настоящий возраст.

По словам агента Дениса Лахтера футболист на два года старше, чем официально известно.

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"Миля - моя боль. Наверное, он не поехал в Европу из-за социума, не тех друзей выбирал. Там не только Александр Алиев был. Думаю, он себя немного переоценил. Бог ему дал вагон здоровья. Все знают, что Миля 1983 года рождения (официальная дата рождения Милевского - 12 декабря 1985-го. - Gazeta.ua). Там была знаковая история. Он уже играл за "молодежку" Беларуси, потом волшебным образом ему поменяли футбольное гражданство, и он оказался в знаменитой сборной солянке, которую Павел Яковенко и братья Суркисы собирали по всему Союзу. Не знаю, кто конкретно его переписал, но известно, что он родился в1983 году", - сказал Лахтер в интервью "Евроспорт".

Артем Милевский был звездой "Динамо" в 2008-2021 годах. Выступал в чемпионатах Турции, России, Румынии, Хорватии, Венгрии и Беларуси. Последние пол сезона провел в составе "Миная". Сейчас без клуба.

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