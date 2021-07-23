Объявил войну итальянцам с УАФ: Алиев представил новый клип

Скандальный экс-игрок "Динамо" и сборной Украины 36-летний Александр Алиев записал новый клип.

Клип получил название "Алиев объявил войну итальянцам с УАФ", видео появилось на канале "Кент".

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"Ответ так называемым итальянским функционерам из Дома футбола - Лучано Лучи и Франческо Баранке. Я вас предупреждал. Займитесь футболом.

Один отвечает за судей, точнее не отвечает. Второй - возглавляет комитет этики и честной игры - и пишет письма людям со штрафами", - пояснил замысел клипа Алиев.

Ранее Алиев уже выпускал скандальный клип, после которого комитет этики и честной игры УАФ решил рассмотреть его на предмет "возможного ущерба имиджу украинского футбола и проявления неуважения к коллегам и соперникам".

Алиев был звездой "Динамо" в сезонах 2008/10. Также выступал за "Днепр", "Металлург" Запорожье и российские "Локомотив" и "Анжи". В составе сборной Украины принимал участие в Евро-2012. В 2016 году завершил профессиональные выступления.