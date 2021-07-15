"Хочет убрать разговоры о гульках и алкоголе" - в "Минае" объяснили, почему пригласили Селезнева

Евгений Селезнев остался без клуба. Фото: ФК "Колос"

Команда УПЛ "Минай" близка к переходу бывшего форварда сборной Украины 35-летнего Евгения Селезнева.

Клуб из Закарпатья хочет дать возможность реабилитироваться скандальном футболисту, рассказал тренер команды Василий Кобин.

"Мы на Селезнева рассчитываем. Он приехал, ему нужно время, чтобы набрать форму. Он полгода был вне футбола, занимался индивидуально. Конечно, одно дело работать самостоятельно, другое - в коллективе. Но надеюсь, он подпишет с нами контракт и усилит "Минай" в Премьер-лиге.

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Мы с ним много говорили после того, как он ушел из "Колоса". Конечно, он мотивирован. Рекорды - это его личные амбиции и задачи. Кроме того, хочет играть на высоком уровне, чтобы прекратить разговоры болельщиков об алкоголике и гуляке. В этом его мотивация ", - цитирует Кобина Meta-ratings.

Евгений Селезнев хочет стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Украины. В активе Евгения 116 голов. Осталось забить еще восемь, чтобы превзойти Сергея Реброва и Максима Шацких, у которых по 123 мяча. В сезоне 2020/21 Селезнев выступал за "Колос", но его выгнали из команды за нарушение спортивного режима. Селезнев известен по выступлениям за "Шахтер", "Днепр", российскую "Кубань" испанскую "Малагу" и турецкие клубы. В активе футболиста 58 матчей за сборную Украины и участие в Евро-2012.