Селезнев нашел себе новый клуб

Украинский нападающий 35-летний Евгений Селезнев сейчас находится в Киеве, пока что, без клуба.

Тем не менее, известно, что президент "Руха" Григорий Козловский намерен пригласить нападающего во львовский клуб. Сообщает "Динамомания".

Селезнев пока не оформил все юридические моменты расторжения контракта с "Колосом".

Евгений Селезнев был отчислен из "Колоса" на сборах в Турции за неоднократное нарушение режима.

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В нынешнем чемпионат Украины Селезнев забил 5 мячей. Все - с пенальти.