Шелестюк без проблем побил Верона

Все судьи отдали победу украинцу. ФОТО: с открытых источников

В ночь на субботу, 1 февраля, украинский боксер полусреднего веса Тарас Шелестюк (18-0, 10 KO) победил аргентинца Луиса Альберто Верона (18-2-2, 9 KO).

Поединок продлился все 10 раундов и завершился решением судей в пользу украинца: 97-93, 98-92, 98-92. Сообщает "Телеграф"

Бой почти все время находился под контролем Шелестюка. Хотя количество выброшенных ударов и было почти одинаковым, их эффективность у аргентинца хромала, в то время как у нашего боксера, напротив, оказалось лучше.

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Украинец много работал через джеб, хорошо при этом двигаясь. Показать конкуренцию у Верона получилось только в 1, 4 и 8 раундах, в остальных явное преимущество было на стороне Шелестюка. Таким образом Шелестюк одержал свою 18 победу в 18 боях.