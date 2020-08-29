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суббота, 29 августа 2020 06:11

Сексуальная и зажигательная: фото молодой футболистки
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Джордин Уитема - девушка известного канадского футболиста Альфонсо Дэвиса.

Джордин также футболист, она играет за сборную Канады и "ПСЖ". Девушка канадка и воспитанница "Ванкувер Уайткэпс". В 2018-м "ПСЖ" пригласил Джордин на предсезонный турнир, но девушка не подписала профессиональный контракт - иначе потеряла бы право на обучение в колледже. В прошлом году Уитема сделала выбор: отказалась от учебы и пошла в профи.

Альфонсо и Джордин вместе более трех лет, и они невероятно красивая пара.

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Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram

Американская модель 20-летняя Вайолет Саммерс поражает подписчиков соблазнительными фотографиями. Выкладывает откровенные фото в Instagram.

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