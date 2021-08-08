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Секс-меньшинство требует разорвать контракт испанского клуба с Романом Зозулей

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Секс-меньшинство требует разорвать контракт испанского клуба с Романом Зозулей
Роман Зозуля несколько лет выступал за "Альбасете". Фото: "Альбасете"

ЛГБТ-сообщество города испанского города Фуэнлабрады Fuenla Entiende обратилось к руководству местного клуба с предложением разорвать контракт с украинцем Романом Зозулей.

"Мы, представители Fuenla Entiende, обращаемся к руководству "Фуэнлабрады" с предложением пересмотреть решение с подписанием Романа Зозули.

Зозуля публично поддерживал украинское военизированное формирование, которое связано с радикальными организациями, а в социальных сетях позировал на фоне нацисткой нумерологии.

Кроме того, Зозулю на матчах публично поддерживали политические лидеры VOX (ультраправая партия в Испании).

Спорт способствует развитию толерантности и взаимоуважения, но подобный переход может повлечь появление конфликтных ситуаций в нашем городе, вероятность которых будет увеличиваться каждый раз, когда будет играть Зозуля.

Во всем мире известно, что люди со взглядами Зозули нетерпимы к инакомыслию и склонны совершать нападения на иммигрантов и представителей сексуальных меньшинств", – говорится в заявлении.

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Роман Зозуля публично поддерживал и неоднократно помогал украинской армии. Из-за противодействия левацких организаци несколько раз срывались его переходы в испанские и португальские клубы.

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08
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