"Сейчас очень близки к тому, чтобы наши народы наконец помирились и закончилась эта ужасная братоубийственная война" - Уткин

Российский журналист и комментатор Василий Уткин считает, что благодаря футболу можно примирить Украину и Россию.
Об этом пишет "Трибуна"
"Я очень надеюсь, что на Евро встретятся Сборные России и Украины. Только запомните, что я это сейчас говорю, в октябре. Сейчас очень близки к тому, чтобы наши народы наконец помирились и закончилась эта ужасная братоубийственная война.
Я верю, что футбол способен эту ситуацию разрулить и окончательно примирить страны. Конечно, на Евро никто не будет разводить страны в разные стороны. Уже если встретятся, особенно в плей-офф, тогда уже точно эта встреча состоится. Тогда к этому все отнесутся очень серьезно, потому ничего не случится. Все поймут, что даже в ситуации большого эмоционального напряжения вполне возможно играть в футбол и находить общий язык.
Тем более, что в других видах спорта наши сборные постоянно соревнуются друг с другом, борцы вообще обнимаются почти после каждой схватки. Это все возможно, хотя политики до лета могут все еще тысячу раз испортить", - сказал Уткин.
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Сборные Украины и России имеют шансы пробиться на чемпионат Европы-2020. Однако обе команды точно не встретятся на групповом этапе. Поэтому Украина не сыграет в российском Санкт-Петербурге, который будет принимать матчи группы. Сборные могут сыграть только на стадии плей-офф.
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