Сегодня сборная Украины узнает еще одного соперника на Евро-2020

Евро-2020 пройдёт в 12 городах Европы

Cегодня, в 19:00 по Киеву, в Бухаресте, Румыния, начнется церемония жеребьевки финальной части Евро-2020 по футболу. Сборная Украины попала в первую корзину. Вместе с ней там – Бельгия, Италия, Англия, Германия, Испания.

Вторая корзина – Франция, Польша, Хорватия, Швейцария, Нидерланды, Россия. Уже известно: из этих команд нам выпадут Нидерланды.

Третья корзина – Португалия, Австрия, Турция, Дания, Швеция, Чехия. Нам могут выпасть все, кроме Дании. Соперника из третьей корзины узнаем сегодня.

С четвертым сложнее. Нам выпадет команда, которая получит путевку на Евро через Лигу Наций. Претенденты: Исландия, Румыния, Венгрия, Болгария, Босния, Северная Ирландия, Ирландия, Словакия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Израиль, Грузия, Беларусь, Северная Македония, Косово.

Поединки за единственную путевку на Евро они проведут 26 и 31 марта. Тогда окончательно сформируется состав нашей группы.

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Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля. Сборная Украины на групповом этапе будет играть 14, 18 и 22 июня. Одна игра в Амстердаме против Нидерландов, две другие – в Бухаресте.