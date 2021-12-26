Считаю Россию злом и агрессором – бывший форвард "Локомотива"

Гарас в форме московского клуба. Фото: "Локомотив"

Бывший нападающий московского "Карпат", "Локомотива" и "Львова" Олег Гарас рассказал о своём отношении к России.

"Не хотел бы говорить на политические темы. Но я однозначно считаю, что Россия – это агрессор. Я однозначно считаю, что Россия – это зло. Страна-оккупант, напавшая на наше государство", — приводит слова Гараса "Футбол 24".

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Гарас выступал за "Локомотив" с 1996 по 2001 год. В составе московского клуба Гарас — обладатель Кубка России (сезон-1996/1997) и бронзовый призёр чемпионата России (1998). Во время профессиональной игровой карьеры Гарас также выступал за "Карпаты", "Львов", "Факел" и другие команды. С 2016 года занимает пост ассистента главного тренера юношеской команды "Карпат".