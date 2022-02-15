Сборную Украины по биатлону не пустили на чемпионат мира в США

Представители юниорской сборной Украины по биатлону. Фото: biathlon.com.ua

Сборная Украины по биатлону вынуждена пропустить главный старт сезона для юниоров - юниорский чемпионат мира, проведение которого запланировано в американском Солт-Лейк-Сити.

Причина - отказ посольства США в Киеве в открытии виз для всего тренерского и обслуживающего состава команды, сообщает biathlon.com.ua.

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Как сообщил государственный тренер Украины по биатлону Евгений Колупаев, сборная Украины подавала срочную заявку на получение виз.

"Здесь не в нашу пользу сыграли новые правила, которые недавно начали действовать в условиях пандемии. В этот раз в подаче групповой заявки нам отказали, пришлось каждого спортсмена и тренера подавать отдельно. Начали мы это делать в начале января. И если всем спортсменам удалось получить 10-летние визы, то всем тренерам, сервисменам и медицинскому персоналу собеседования в посольстве так и не назначили, мотивируя тем, что такая подача заявки для тренеров не соответствует правилам срочной поездки", - сказал он.

Сборная пыталась решить этот вопрос через Министерство иностранных дел Украины, но положительного ответа так и не получила.

Юниорский чемпионат мира состоится с 23 февраля по 2 марта. В рамках турнира состоятся 16 гонок: по восемь в юношеской и юниорской категориях.