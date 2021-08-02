Сборной Украины урезали премиальные за выступление на Евро

Сборной Украины по футболу существенно урезали премиальные за выступление на Евро-2020/21.

Национальная команда смогла показать лучший результат в истории, дойдя до четвертьфинала.

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"Есть информация, что премия футболистов сборной за Евро уменьшилась на 600 тысяч, не знаю, евро или долларов.

Сколько потратят на развитие футбола? Вопрос открытый ", - цитирует бывшего вратаря сборной Украины Рустама Худжамова "Брутальный футбол".

Сборная Украины заняла третье место в группе. Команда Андрея Шевченко проиграла Австрии и Нидерландами, но победила Северную Македонию. В 1/8 финала украинцы победили шведов в овертайме, а в 1/4 их разгромила Англия.

Рустам Худжамов выступал за "Динамо", "Шахтер", "Металлист", "Зарю" и "Мариуполь". Работает экспертом на телевидении.