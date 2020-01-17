Сборная Украины заняла шестое место в женской эстафете на Кубке мира по биатлону

Промахи в стрельбе Елены Пидгрушной не позволили сборной Украины побороться за медали в эстафете. Фото: из открытых источников

Сборная Украины заняла шестое место в женской эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Гонку выиграла команда Норвегии, опередившая ближайших конкурентов из Франции и Швейцарии на 10,7 и 20,7 сек. соответственно.

Украину представляли Вита и Валентина Семеренко, Юлия Джима и Елена Пидгрушная.

Вита передала эстафету Юлии Джиме на десятом месте, а та в свою очередь выехала по стрельбе, стоя на третьей позиции.

Уже Валентина Семеренко ушла с обоих огневых рубежей на втором месте и передала эстафету капитану команды четвертой, но три промаха Пидгрушной на заключительной стрельбе опустили команду на шестое место, сообщает "Спортарена"

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В субботу, 18 января, этап в Рупольдинге продолжится мужской эстафетой. Начало - в 15:15 по киевскому времени.