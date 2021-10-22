Сборная Украины узнала потенциальных соперников в Лиге наций

Александр Петраков возглавил сборную Украины в августе 2021 года. Фото: УАФ

16 декабря сборная Украины узнает соперников в Лиге Наций-2022/23.

Национальная команда будет посеяна в первой корзине дивизиона B, сообщает сайт УАФ.

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Там же оказались Швеция, Босния и Герцеговина и Исландия - эти команды точно не сыграют с Украиной. Как и сборная России, которая находится во второй корзине.

Из второй корзины потенциальными соперниками украинцев стали команды Финляндии, Норвегии и Шотландии.

Из третьей корзины соперником "сине-желтых" станет Израиль, Румыния, Сербия или Ирландия.

Из четвертого - Словения, Черногория, Албания или Армения.

Матчи первого тура Лиги наций 2022/23 запланированы на 2-4 июня в 2022-м. Последний тур пройдет в начале сентября следующего года. Лига наций - это еще один вариант попадания на Евро-2024 в Германии. Для этого желательно занять первое место в своей группе, которое в случае невыхода на чемпионат Европы через квалификацию даст право на плей-офф Лиги наций.