Гармаш вернется в сборную Украины

Игрок киевского "Динамо" 31-летний Денис Гармаш получит вызов в национальную сборную Украины.
Наставник сборной Александр Петраков вызовет игрока на матчи в ноябре, сообщает Meta-ratings.
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Петраков уже лично общался с игроком, и тот согласился помочь сборной.
В последний раз он надевал футболку национальной команды целых четыре года тому назад в матче отбора Кубка мира против Хорватии.
В текущем сезоне Гармаш сыграл 14 матчей, в которых забил пять голов и сделал два ассиста. В составе национальной команды динамовец провел 30 матчей и дважды забивал.
Украинцу осталось провести лишь одну игру в рамках квалификации к Кубку мира-2022. 16 ноября команда Петракова сыграет в выездном матче против Боснии и Герцеговины. 11 ноября национальная команда проведет товарищеский мачт против Болгарии.
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