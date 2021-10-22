Гармаш вернется в сборную Украины

Денис Гармаш є вихованцем "Динамо",. Фото: ФК "Динамо" Київ

Игрок киевского "Динамо" 31-летний Денис Гармаш получит вызов в национальную сборную Украины.

Наставник сборной Александр Петраков вызовет игрока на матчи в ноябре, сообщает Meta-ratings.

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Петраков уже лично общался с игроком, и тот согласился помочь сборной.

В последний раз он надевал футболку национальной команды целых четыре года тому назад в матче отбора Кубка мира против Хорватии.

В текущем сезоне Гармаш сыграл 14 матчей, в которых забил пять голов и сделал два ассиста. В составе национальной команды динамовец провел 30 матчей и дважды забивал.

Украинцу осталось провести лишь одну игру в рамках квалификации к Кубку мира-2022. 16 ноября команда Петракова сыграет в выездном матче против Боснии и Герцеговины. 11 ноября национальная команда проведет товарищеский мачт против Болгарии.