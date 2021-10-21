Петраков и Малиновский помирятся - СМИ

Руслан Малиновский стал одним из лидеров "Аталанты". Фото: ФК "Аталанта"

Полузащитник "Аталанты" 28-летний Руслан Малиновский вернется в сборную Украины.

Футболист получил вызов на матчи против Болгарии и Боснии, которые состоятся в ноябре, сообщает Meta-ratings.

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Малиновский и Александр Петраков уже контактировали с участием авторитетных посредников. Руслан дал предварительное согласие прибыть в расположение сборной Украины, где у него состоится встреча тет-а-тет с тренером.

Руслан Малиновский был одним из лидеров сборной Украины во время работы Андрея Шевченко. После прихода Александра Петракова потерял место в составе, а затем перестал вызываться.

16 ноября сборная Украины сыграет против Боснии в рамках квалификации Кубка мира.