Сборная Украины узнала последнего соперника 2021 года

сборная будет перегружена матчами в этом году. Фото Евгений Кравс УАФ

Сформировался окончательный график сборной Украины на текущий год. В сентябре команда Андрея Шевченко сыграет товарищеский матч со сборной Чехии.

Последний раз Украина встречалась с Чехией в рамках 1-го розыгрыша Лиги наций, тогда "сине-желтые" праздновали победу в обоих поединках - 1:0, 2:1. Об этом сообщает Telegram канал "Тайны футбола".

Всего национальная команда Украины сыграет минимум 16 матчей - 8 в отборе к Чемпионату мира, минимум 3 на групповом этапе Евро и еще 5 товарищеских.

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Ранее сообщалось, что сборная Украины сыграет спарринг с Болгарией.