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суббота, 09 октября 2021 06:11

Сборная Украины упустила победу над Финляндией

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Сборная Украины упустила победу над Финляндией
Виталий Миколенко выступает за первую команду "Динамо" с лета 2017 года. Фото: ФК "Динамо" Киев

9 октября сборная Украины проведет матч отбора Кубка мира против Финляндии в Хельсинки.

В первом туре команды сыграли вничью - 1:1.

Сборная Украины была на эмоциональном подъеме после ничьей в Париже против Франции. Команда Андрея Шевченко надеялась замахнуться даже на первое место.

Наставник украинцев не отказался от схемы в три центральных защитника, которая принесла результат против французов. Украинцы владели преимуществом на поле, но до моментов доходило редко - финны спокойно защищались и ждали своего шанса в контратаке.

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Развязка матча получилась в конце второго тайма. Вышедший на замену Жуниор Мораес буквально первым касанием замкнул фланговую передачу. Казалось, что победа уже никуда не денется. Но другой точки зрения был динамовец Виталий Миколенко, который вместо того, чтобы выбить мяч на угловой, привез пенальти и удаление на ровном месте. Тэаму Пукки не оставил Георгию Бущану шансов.

Матч Финляндия - Украина начнется в 19:00. Отчет об игре и онлайн-трансляцию читайте на нашем сайте.
В турнирной таблице лидирует Франция. Украина и Финляндия отстают на семь очков.

Автор: Сергей Тищенко
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Дата
08
октября

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